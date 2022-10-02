Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü görev tanımı nedir, Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü ne iş yapar, Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Tanımı;

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Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Maaşları

Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.29

Meslek Adı :

Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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