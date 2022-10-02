Ofset Kalıpçı-Matbaa Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ofset Kalıpçı-Matbaa görev tanımı nedir, Ofset Kalıpçı-Matbaa ne iş yapar, Ofset Kalıpçı-Matbaa olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ofset Kalıpçı-Matbaa mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ofset Kalıpçı-Matbaa Tanımı;

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Ofset Kalıpçı-Matbaa Maaşı Ne Kadar? 2022 Ofset Kalıpçı-Matbaa Maaşları

Ofset Kalıpçı-Matbaa maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ofset Kalıpçı-Matbaa maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ofset Kalıpçı-Matbaa iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.26

Meslek Adı :

Ofset Kalıpçı-Matbaa

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ofset Kalıpçı (Matbaa), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, düz ofset baskı için, pozitif ve negatif film montajlarından kopya yaparak tif ve hassas yüzeyli fabrikasyon kalıpları baskıya hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ofset Kalıpçı (Matbaa), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışılan alanının ısı kontrolünü yapmak ve temizliğini sağlamak,

b) Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek ve malzeme temin etmek,

c) Kalıbın grenaj kontrolünü yapmak ve kalıpları boyutlarına göre sınıflandırmak,

d) Kalıp odasındaki ışık rengini düzenlemek,

e) Kalıba çekilmeden önce montajı kontrol etmek,

f) Kalıbı hamlamak, turnete bağlamak, durulamak, pozitif kalıbı ıslatmak, kalıba pozitif tip emaye dökmek, turnetten çıkarmak ve kalıba negatif emülsiyon sürmek,

g) Tip ve hassas kalıba kopya yapmada montajın kalıba göre makas payını ayarlamak,

h) Tip ve hassas kalıba kopya yapmada kalıbın istenmeyen bölümlerini açmak,

i) Tip ve hassas kalıba pozlandırma yapmak,

j) Tip ve hassas kalıpları negatif ve pozitif banyo ile açmak,

k) Tip ve hassas kalıplara rötuş yapmak,

l) Tip kalıba indirme yapmak, laklamak, karartma sürmek ve kalıbı açmak,

m) Tip ve hassas kalıpları temizlemek,

n) Tip ve hassas kalıplara yapıştırıcı sürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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