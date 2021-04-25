Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Ofspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ofspor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Ofspor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Ofspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçı skoru ne oldu? Ofspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ofspor -Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Of İlçe - Trabzon



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Ofspor Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının Hakemleri

Yiğit Peşin(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Bulut(dördüncü Hakem)

Ofspor

Ofspor İlk 11

29. Mızhat Burak Sarı, 5. Furkan Işıkdemir, 9. Adnan Gülen, 11. Muhammet Emre Kalkan, 18. Onur Paksoy, 20. Batuhan Calap, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 26. Volkan Can, 7. Mustafa Aydoğdu, 4. Buğrahan Karslı



Yedekler

25. Sercan Çobanoğlu, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 23. Muhammed Can, 50. Barış Çiçek, 6. Gökdeniz Gür, 39. Mustafa Bedirhan Çelik, 55. Ercan Saltık



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

1. Mehmet Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 9. Umut Aydın, 10. İdris Güneş, 73. Aykut Sarıdoğan, 17. Ozan Karabacak, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran



Yedekler

71. Emrehan Özçelik, 23. Murat Torun, 26. Erkan Şentürk, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 11. Mustafa Acun, 66. Yasin Başaytaç, 70. Onur Ural



Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sinan Bayraktar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

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