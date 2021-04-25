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  3. Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Ofspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Ofspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ofspor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Ofspor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Ofspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçı skoru ne oldu?

Ofspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ofspor -Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Of İlçe - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Ofspor Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının Hakemleri 
Yiğit Peşin(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Bulut(dördüncü Hakem)

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 5. Furkan Işıkdemir, 9. Adnan Gülen, 11. Muhammet Emre Kalkan, 18. Onur Paksoy, 20. Batuhan Calap, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 26. Volkan Can, 7. Mustafa Aydoğdu, 4. Buğrahan Karslı

Yedekler
25. Sercan Çobanoğlu, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 23. Muhammed Can, 50. Barış Çiçek, 6. Gökdeniz Gür, 39. Mustafa Bedirhan Çelik, 55. Ercan Saltık

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
1. Mehmet Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 9. Umut Aydın, 10. İdris Güneş, 73. Aykut Sarıdoğan, 17. Ozan Karabacak, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran

Yedekler
71. Emrehan Özçelik, 23. Murat Torun, 26. Erkan Şentürk, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 11. Mustafa Acun, 66. Yasin Başaytaç, 70. Onur Ural

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
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