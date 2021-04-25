Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Ofspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Ofspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ofspor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Ofspor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Ofspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçı skoru ne oldu?
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Ofspor -Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Of İlçe - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Ofspor Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maçının Hakemleri
Yiğit Peşin(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Harun Terin(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Bulut(dördüncü Hakem)
Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 5. Furkan Işıkdemir, 9. Adnan Gülen, 11. Muhammet Emre Kalkan, 18. Onur Paksoy, 20. Batuhan Calap, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 26. Volkan Can, 7. Mustafa Aydoğdu, 4. Buğrahan Karslı
Yedekler
25. Sercan Çobanoğlu, 3. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 23. Muhammed Can, 50. Barış Çiçek, 6. Gökdeniz Gür, 39. Mustafa Bedirhan Çelik, 55. Ercan Saltık
Teknik Sorumlu
Kadir Kar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
1. Mehmet Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 9. Umut Aydın, 10. İdris Güneş, 73. Aykut Sarıdoğan, 17. Ozan Karabacak, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran
Yedekler
71. Emrehan Özçelik, 23. Murat Torun, 26. Erkan Şentürk, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 11. Mustafa Acun, 66. Yasin Başaytaç, 70. Onur Ural
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor