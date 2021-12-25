Oftalmolojik ne demek, TDK'ya göre Oftalmolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oftalmolojik ne demek? Oftalmolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oftalmolojik kelimesi. Peki oftalmolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oftalmolojik nedir, oftalmolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OFTALMOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oftalmolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Oftalmolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oftalmolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göz bilimsel

