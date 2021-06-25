ÖGG sınav sonucu sorgulama 2021: ÖGG 92. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

92. dönem ÖGG sınavının üzerinden 2 hafta geçmesinin ardından adaylar sınav sonuçların ulaşmak için can atıyor. EGM’nin resmi internet sitesinden yayımlanacak sınav sonuçlarına TC kimlik numaranız ile erişim sağlayabilirsiniz. İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

92. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

EGM tarafından ÖGG sınav sonuçları için henüz bir duyuru yayımlanmadı. 92. ÖGG sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden duyurulacaktır.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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ÖGG ŞARTLARI NELERDİR?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için başvurularda adaylarda aranan şartlar şöyle;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

*18 yaşını doldurmuş olmak.

*26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

*2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

*3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

*Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

*Güvenlik soruşturması olumlu olmak.