Oğlak burcu özellikleri | Oğlak burcu erkeği ve kadını | Oğlak burcu tarihi

Oğlak burcu özellikleri nelerdir? Toprak grubunun üyelerinden olan Oğlak burcu çalışkanlığı, ciddiyeti ve sabrıyla dikkat çeken burçların en başında gelmektedir. Peki Oğlak burcu özellikleri nelerdir? Oğlak burcu erkeği ve kadını nasıl olur? Oğlak burcu tarihi nedir?

Yönetici Gezegeni/Yıldızı: Satürn

Gruplar: Toprak, öncü, negatif, dişi

Astrolojide Temsil Ettiği Ev: 10. Ev

Vücutta Temsil Ettiği Yer: Diz, diş ve kemikler

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır: kardinal (öncü), değişken ve sabit burçlar. Yengeç burcu dört kardinal burçtan biridir. Bu burçlar mevsimleri başlatır. Koç, baharı; Yengeç, yazı; Terazi, sonbaharı; Oğlak ise kışı başlatır. Bu burçlar özgün olmayı severler ve yaptıkları her şeyde birinci olmayı isterler. Akım belirleyicidirler; arkadaş ortamlarında partileri, organizasyonları onlar başlatır.

Oğlak burcu toprak elementine bağlı üç Zodyak burcundan biridir (diğerleri Boğa ve Başak’tır). Oğlak burcu üçüncü ve sonuncu toprak burcu olduğu için, Boğa burcunun kaya gibi sağlam temelleriyle Başak burcunun hünerli planlarını büyük bir binaya dönüştürerek dünyaya hükmedeceği bir yer haline getirir. Oğlaklar Zodyak’ın usta stratejistleridir, her zaman bir beş-on yıllık planları vardır. Oğlak burcu gezegen döngüsünün etkisi altındayken en büyük hedeflerimizi gerçekleştirmeye ve hayatımızda uzun süreli yapılar inşa etmeye istekli hale geliriz.

Oğlak burcu sadece maddi dünyaya odaklanmakla kalmaz, bu dünyayı kullanmayı da becerebilirler. Ne yazık ki toprak elementi onları aynı zamanda sert ve bazen de inatçı kılar; o kadar ki bir ilişkide başka bir perspektiften bakmayı beceremezler. Kendi kişiliklerinden çok farklı olan insanların farklılıklarını kabullenmekte zorlanır ve kendi geleneksel değerlerini dayatmaya çalışabilirler.

Oğlak burcunun yönetici gezegeni acımasız ve otoriter Satürn’dür. Ayrıca Satürn psikolojik baskının gezegenidir; bu da Oğlak’ın yıkıcı tavırlarla çıkagelmesine sebep olabilir. Oğlak burcunun kaya gibi görüntüsünün altında korkunç sırlarla karşılaşırsanız şaşırmayın. Satürn’ün etkisi insanları pratik ve sorumluluk sahibi kişiler olmaya itse de diğer yandan da soğuk, mesafeli ve bağışlamaz insanlar olmalarına, suçluluk duygusu hissetmelerine ve geçmişe dönmelerine sebep olur.

Oğlak enerjisi inatçı ve kararlıdır; yüce hedeflere adanmış bir enerjidir. Zihnimizi sonuca odaklamamıza ve bitiş çizgisine ulaşmamıza yardımcı olur. Bitiş çizgisine ulaşmak destansı bir yolculuk olabilir; bu nedenle Oğlak’ın çelik gibi sinirlerine ve mukavemetine ihtiyaç duyarız. Az kullanılan yollardan gitmek bu geleneksel burcun tercih edeceği bir şey değildir. Bunun yerine Oğlak burcu zirveye ulaşan en düz ve en basit yolun haritasını çıkarır ve sonra da planına sadık kalır. Oğlak enerjisi son derece sert ve çıkarcı olabilir; vazifeşinas tarafı çöküşüne yol açabilir.

OĞLAK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Oğlak kadınları gençlik yıllarında bile her ilişkisini sonsuza kadar sürmeyecek bir ilişki olarak görmekte güçlük çekerler. Daha ilk buluşmada karşısındaki kişiyle yaşlandıklarında neye benzeyeceklerini düşünürler.

Ciddiyetsizlikten hoşlanmayan ve ciddi bir ilişki isteyen Oğlak kadını için sevgili olmak genellikle kafa karıştırıcıdır. Yakın arkadaşlarına, uzun süredir hayatında bulunan insanlara âşık olma ihtimali yüksektir. İlk bakışta aşk pek mümkün değildir; bir Oğlak kadının sizi sevdiğini fark etmesi uzun zaman alabilir.

Cinsel açıdan, Oğlak kadının vahşi yanını görmeye hazırlıklı olun; doymak bilmez iştahı ve yabani tarafının tadına bakmaktan çekinmemesi ile Oğlak kadını, gündelik hayatta dominant olsa da sevişme esnasında kontrolü zaman zaman bırakmayı da tercih edebilir.

Taliplilerinin gösterdiği ilgiye kayıtsız olan Oğlak kadını sizden son derece direkt olmanızı ve dosdoğruca çıkma teklifi etmenizi bekliyor olabilir. Ancak bu şekilde onun için bir şey hissedip hissetmediğinizi bilebilir. Yoksa sizin üstü kapalı çabalarınızı fark etmeyebilir.

OĞLAK BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Oğlak erkekleri çoğu zaman acımasızlıkları ve zalimlikleri nedeniyle Zodyak’ın “kötü çocukları” olarak bilinirler. Öte yandan daha gençlik yıllarında kendi hayatlarını kurmaya başlarlar ve sorumluluk sahibi bir partner olurlar.

Duygusal açıdan çıkıntılı olabilen Oğlak burcu erkekleri söz konusu seks olduğunda tam tersi olabilir. Zaman zaman huysuz halleriyle baş etmeyi başarabilirseniz Oğlak erkeği sizi sadakatle ve yatak odasında güzel bir hizmetle ödüllendirecektir; o meşhur iş ahlâkını sizi mutlu etmek için uygulayacaktır.

Oğlak erkeğiyle birlikteyken onu sadece sabahleyin işe gitmeden önce ve akşam geç vakitte işten döndüğünde görme ihtimaliniz yüksek. Kendinize bir meşgale uydurduğunuz, bir işkolikle birlikte olmaktan sıkıntı duymadığınız müddetçe sorun çıkmayacaktır.

Hedef odaklı Oğlak erkeğini, kariyer ile ilgili isteklerinden hiçbir şey alıkoyamaz. Her ne kadar aşırı ciddi görünseler de Oğlak erkeğini tanıdığınız zaman ne kadar hayat dolu olduğunu göreceksiniz. Oğlak erkekleri kara mizahı sever ve en iç karartıcı durumlarda gülünecek bir şey bulabilirlerse şayet içlerindeki melankolik eğilimi kontrol altına almayı başarabilirler.

Oğlak burcu erkeğine ne hediye alınır?

Oğlak erkeğine hediye almak zor olabilir çünkü israftan ve havailikten hiç hoşlanmaz. Yine de içten içe sevgi ve ilgi görmek için can atar. Oğlak erkekleri kaliteli şeylerden hoşlanır: Kaliteli deri eşyalar, ısmarlama giysiler, ceketler, antika eşyalar ya da nadir kitaplar hoşlarına gidecektir. En sevdiği yazara ait bir kitabın ilk baskısı güzel bir seçenek olabilir.

OĞLAK BURCUNUN EN İYİ ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Boğa – Oğlak uyumu

Her ikisi de toprak burcu olduğu için birbirlerinin hayata yaklaşımlarını doğal bir şekilde anlarlar. Her ikisi de paraya ve güvende olma hissine çok önem veren burçlardır; dolayısıyla hedefleri ve hayalleri ortak olacaktır. Boğa, Oğlak’ın her ikisi için de güvenli bir hayat inşa etme çabasını taktir ederken Oğlak da Boğa’nın evi çekip çevirme konusundaki kararlılığından memnun olacaktır.

Balık – Oğlak uyumu

Balık – Oğlak ilişkisi bireyler arası farklılıkların faydalı olduğu bir ilişki olacaktır. Oğlak, Balık’ın ayaklarının yere sağlam basmasını sağlar ve ona güvende olma hissi verirken Balık da hayata ciddiyetle yaklaşan Oğlak’ın hayattan biraz daha keyif almasını sağlayacaktır. Her ikisinin de birbirlerinin zayıf yönlerini tamamlayan özellikleri vardır ve bu sayede ilişkileri güzel bir geleceğe sahip olabilir.

Başak – Oğlak uyumu

Başak ile Oğlak, hayata yaklaşımları açısından bir elmanın iki yarısı gibidirler. Her ikisi de evi çekip çevirmeye büyük önem verirler. Sahip oldukları şeyler için çok çalışır ve elindekileri yüzeysel arkadaşlıklardan oluşan büyük bir grupla değil dikkatle seçtikleri küçük bir grup arkadaşla paylaşmayı severler. Her ikisi de daha ziyade pratik ve akıllı insanlar oldukları için ilişkileri romantik ya da tutkulu bir ilişki olmaz ama uzun süreli bir ilişki olmaya aday bir ilişkidir.

OĞLAK BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

Koç – Oğlak uyumu

Koç ve Oğlak, iki burç birbirinden ne kadar farklı olabilirse o kadar farklıdır. Koç’un risk alma ve başını derde sokma merakı muhafazakâr ve vakur Oğlak’ın sinirini bozacaktır. Oğlak’ın da güvenli bir hayat ve geleceği planlama isteği, tipik olarak ölçüsüz ve müsrif olan Koç’un aklına yatmayacaktır. Her ikisi de her şeyin en doğrusunu bildiklerini düşündüğü için ilişkide ipleri eline almak isteyecek, birbirleriyle sürekli bir iktidar çatışması içinde olacaklardır.

Yay – Oğlak uyumu

Bilhassa Yay burcu için muhtemelen hayal kırıklığı olacak cinsel hayat bu ilişkideki en önemli sorunlardan biri olacaktır. Gerçekçi ve mantıklı Oğlak, Yay’ı uçarı ve çocuksu bulacakken eğlence düşkünü Yay da Oğlak’ın geri kafalı olduğunu düşünecektir. Aralarındaki ilişki büyük ihtimalle uzun süreli bir ilişki olmayacaktır.

Aslan – Oğlak uyumu

Aslan, muhafazakâr, mutaassıp Oğlak’ın gözüne çok ölçüsüz ve taşkın görünecekken Oğlak da övülmeyi, yakınlık kurmayı seven Aslan’a çok soğuk gelecektir. Bu iki burç gece ve gündüz gibidir; ilişkilerinde para, seks ve sosyal hayat gibi pek çok konuda uyuşmazlık yaşarlar. Pek çok Aslan – Oğlak birlikteliği genelde kısa ömürlüdür.