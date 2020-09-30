Oğlu doğduktan 1 saat sonra kendisi hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşana olayda 38 yaşındaki bir baba oğlunun doğumuna yetişmek isterken seyir halindeki otomobilin hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı. Gelen ambulansla oğlunun doğduğu hastaneye getirilen baba hayata tutunamadı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



Emet ilçesinde oturan İbrahim Gürgen, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra ayrıldı. Emet ilçesine dönmek için 43 AAB 442 plakalı otomobille yola çıkan Gürgen, Tavşanlı-Emet karayolu Çökren mevkisinde sideksiyon hakimiyetini kaybetti. kontrolden çıkan otomobil, 20 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürgen’in hayatını kaybettiği belirlendi.





İLÇEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürgen’in cenazesi, eşinin doğum yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk babası Gürgen’in kazada hayatını kaybetmesi Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.