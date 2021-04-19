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  3. Oğlu kaza yapan anne ambulansa binmek için sağlık görevlilerine yalvardı

Oğlu kaza yapan anne ambulansa binmek için sağlık görevlilerine yalvardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücünün olay yerine gelen annesi, "Ne olursunuz beni de alın ambulansa" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlu kaza yapan anne ambulansa binmek için sağlık görevlilerine yalvardı

Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmakta olan Metin Ü. idaresindeki 54 PG 434 plakalı Toyota marka otomobil ile 809. Sokak'tan Vatan Caddesi'ne çıkış yapan Şükrü Yasin U. idaresindeki 54 PK 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde yere yığılan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırırken, otomobil sürücüsü kaza anını anlattı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE AMBULANSA BİNMEK İSTEDİ

Kazayı duyan Şükrü Yasin U.'nun annesi olay yerine gelerek oğlu ile birlikte ambulansa binmek istedi. Kimliği henüz öğrenilemeyen anne, "Ne olursunuz beni de alın ambulansa. O benim çocuğum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü Metin Ü., "Akaryakıt istasyonundan mazot aldım. Yoluma devam ediyordum. Sol tarafımda motosiklet önüme çıktı. Kendisi yandan bana çarptı." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

iha-20210419aw299499-5.jpgOğlu kaza yapan anne ambulansa binmek için sağlık görevlilerine yalvardıOğlu kaza yapan anne ambulansa binmek için sağlık görevlilerine yalvardıOğlu kaza yapan anne ambulansa binmek için sağlık görevlilerine yalvardı

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