Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor! Bir babanın yürek yakan acısı...

Hayatını Hindistan'ın Mumbai kentinde sürdüren ve henüz 16 yaşındaki oğlunu 2015 yılında yoldaki bir çukur nedeniyle meydana gelen trafik kazasında kaybeden Dadarao Bilhore, o günden beridir şehirdeki tüm çukurları düzeltmeyi kendine görev edindi. Yaşadığı tarifsiz acıyı başka babaların da yaşamasını istemeyen talihsiz adamın yaptığı bu fedakarlık görenleri hem hüzne boğuyor, hem de takdir topluyor.

ÇUKUR DOLDURMAYI MİSYON EDİNDİ

51 yaşındaki acılı baba, Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunu kazada kaybettikten sonra başka kişilerin bu tarz kazalara kurban gitmemesi adına şehirdeki çukurları doldurmayı kendine misyon edindiğini aktardı.

Uzun süredir gönüllülerin de desteğiyle çukurları doldurduklarını belirten Bilhore, şimdiye dek kentte ve çevre illerde yaklaşık olarak 1500 çukuru doldurduklarını ve bu şekilde birçok kazayı önlediklerini ifade etti.

"BENİMKİ GİBİ PARÇALANMIŞ BİR AİLE GÖRME İSTEMİYORUM"

Bilhore, "O gün oğlum öldüğünde ağlamadım, bunun yerine savaşmaya ve bir gün şehrimizi çukurlardan kurtarmaya karar verdim. O zamandan beri bu işi yapmaya devam ediyorum ve bundan memnunum çünkü daha fazla ölümün önlenmesine yardımcı oluyor. Benimki gibi parçalanmış bir aile görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İlk zamanlarda tek başına çalıştığını aktaran Bilhore, şimdi ise bazı arkadaşlarının ve gönüllülerinin kendisine katılarak destekte bulunduğunu dile getirdi.