Oğlu trafikte dehşet saçtı! Murat Övüç'ten olay video hakkında şaşırtan açıklama!

Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren 53 yaşındaki fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp ardından sildiği videoda otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ettiği görüldü. Bu paylaşımın ardından Burak can Övüç'e tepki yağdı.

Burakcan Övüç'ün ateşlediği silahın kuru sıkı olduğu düşünülse de, polis gözaltına aldığında durum netliğe kavuşulacak.

"DÜŞMANLARIMIZ YAPTI"

Olay yaratan video ile ilgili konuşan Murat Övüç, görüntülerin iki yıl önceye ait olduğunu belirterek, "Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu” dedi.

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İKİ AYRI SUÇ

Avukat Sema Kılıç videoyla ilgili yaptığı açıklamada "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçunu işlediğini belirtirken Avukat Duygu Elif Kurt ise “Silahın yerleşim yeri içerisinde, kontrolsüz bir şekilde kullanımı sebebiyle, çok sayıda kişinin hayatına yönelik bir tehlike oluşmuştur. Bu sebeple ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu’ kapsamında soruşturma açılması gerekir. İlgili madde gereğince bu suçu işleyenler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir” şeklinde konuştu.