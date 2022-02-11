Mina Derman'ın canlandırdığı Ceren karakteri henüz ilk bölümden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Diziyi beğenenler dizide yer alan Ceren karakterine de oldukça ilgi duydu. Bu bağlamda, Oğlum dizisi Ceren kimdir? Ceren'in gerçek adı nedir? Mina Derman kaç yaşında ve nereli?

OĞLUM DİZİSİ CEREN KİMDİR? MİNA DERMAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

17 yaşındaki Mine Derman 12 Nisan 2002'de İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Koç burcu olan Mine Derman 1.73 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır.

MEF Okulları mezunu olan Mine Derman oyunculuk derslerini ise ünlü oyuncu Arif Pişkin’den almıştır.

Aynı zamanda Payitaht Abdulhamid dizisinde yer alan Arif Pişkin Mina Derman’ın özel oyuncu koçudur.

Italya Milano Naba Academy’e üniversite eğitimi için başvuran Mine Derman kabul almıştır.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile’de yaşar.

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…