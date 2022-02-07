Gözyaşlarının sel olacağı tahmin edilen Oğlum dizisi çok yakında Show TV seyircisinin karşısına çıkacak. Diziyi merak edenler konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Oğlum dizisi konusu ne? Oğlum oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunun yer aldığı Oğlum dizisinde farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak. ‘Oğlum’, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koyacak. Oğlum bir umut hikayesi anlatılıyor. Oğlum dizisinde farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuluyor.

OĞLUM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman

Oğlum Dizisi 1. Bölüm Özeti

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile’de yaşar.

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…