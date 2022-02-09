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Oğlum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yayın hayatına yeni başlayacak olan Oğlum dizisinin hangi kanalda ve hangi gün izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyor. Peki Oğlum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Oğlum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Songül Öden, Kubilay Aka, Nihal Yalçın, Canan Ergüder gibi birçok değerli ismin kadrosunda yer aldığı Oğlum dizisinin ne zaman ekrana geleceği diziseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Oğlum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik...

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Songül Öden, Kubilay Aka, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Emir Kaan Özkan, Ali Seçkiner Alıcı VE Metehan Parıltı gibi isimler Oğlum dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldığı
Oğlum dizisi 9 Şubat günü saat 20.00'de Show TV'de ilk bölümü ile ekranlarda olacak.

Oğlum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

OĞLUM KONUSU

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Oğlum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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