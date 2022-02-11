Oğlum dizisiyle ekrana dönüş yapmıştı! Songül Öden'den kötü haber geldi!

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Show TV'de ekrana gelen yeni dizi "Oğlum" ile ekranlara dönen 42 yaşındaki Songül Öden'e nazar değdi.

Amerikan Hastanesi'nde Snob Magazin tarafından görüntülenen oyuncunun elindeki sargı dikkat çekti. Başarılı oyuncu Songül Öden yeni dizisi 'Oğlum'un setinde kaza geçirdi. Elinde sargı ile görüntülenen Öden, "Küçük bir set kazası yaşadım, önemli değil. Sadece ezik var." açıklamasında bulundu.

ZİYARETE GELDİ

Sette her şeyin yolunda olduğunu söyleyen güzel oyuncu, arkadaşının annesini ziyaret etmek için Amerikan Hastanesi'ne geldiğini söyledi.