Oğluna camiyi sevdirmek için taklalar attı! İşte o anlar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir baba oğluyla geldiği camide cemaat namazın farzını kılarken takla atarak safa durdu. Herkesin garipsediği o anların ardından babanın oğlunu camiye alıştırmaya çalıştığı için böyle bir duruma girildiği öğrenildi. Caminin kamerasına ise o anlar anbean böyle kaydedildi.