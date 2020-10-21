Oğluna camiyi sevdirmek için taklalar attı! İşte o anlar
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir baba oğluyla geldiği camide cemaat namazın farzını kılarken takla atarak safa durdu. Herkesin garipsediği o anların ardından babanın oğlunu camiye alıştırmaya çalıştığı için böyle bir duruma girildiği öğrenildi. Caminin kamerasına ise o anlar anbean böyle kaydedildi.
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21 Ekim 2020 Çarşamba 12:43
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