Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dedi (2)

BABA GÖZALTINA ALINDI

Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye gelirken 10 yaşındaki oğlu Efe D.'ye 38 ABL 566 plakalı hafif ticari aracı kullandıran baba Hidayet D. Talas ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan baba Hidayet D'nin verdiği ilk ifadede oğluna araba kullanmayı öğretmek istediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Hidayet D.'nin telefonla çekilen kamera görüntülerine rağmen, aracı köyde topraklı yolda kullandırdığını iddia ettiği belirtildi. Baba Hidayet D.'ye "Belgesiz araç kullandırmak" suçundan 2 bin 8 TL para cezası kesildi.

DHA