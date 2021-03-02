Oğlunu Allah'a kurban etmişti! O babanın ifadesindeki rahatlığı pes dedirtti!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Yusuf A. isimli bir kişi, geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki oğlu O.A’yı Allah'a kurban etmek için ormanlık alana getirip ensesinden bıçakladı. Ardından polise gidip suçunu itiraf eden babanın kan donduran o anları anlattığı o görüntülerine ulaşıldı.