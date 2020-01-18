Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, kendisini astı

Tokat'ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Tuğba Uzun, 10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, daha sonra kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü Lojmanları'nın 2’inci katında gerçekleşti.Mühendis olarak çalıştığı kurumun Amasya’da toplantısına katıldıktan sonra Tokat’a dönen M.U., evinin kapısını açamadı. Evinde olduğunu tahmin ettiği eşi ve oğluna ulaşamayan M.U., çilingir yardımıyla eve girdi.

OĞLUNU ÖLDÜRÜP KENDİSİNİ DOĞAL GAZ BORUSUNA ASMIŞ

Genç adam ilk olarak bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen eşi Tuğba Uzun’un mutfakta doğal gaz borusuna asılmış cansız bedeni ile karşılaştı. Komşuların da yardımı ile 10 yaşındaki erkek çocukları Kayra’nın yatak odasında ve yanında ekmek bıçağı ile kanlar içindeki cansız bedeninin bulunması sonrasında durum polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

Baba M.U. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, savcı nezaretinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Tuğba Uzun’un çocuğunu bıçakla öldürdüğü, ardından da kendini asarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, anne ve çocuğun cenazeleri olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.