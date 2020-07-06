Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde dün serinlemek için Kızılırmak'a girip gözden kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın bugün cesedine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni sudan çıkarıldığını gören baba Bülent Şamlı'nın ise 'Paşam' diye feryadı yürekleri dağladı.
Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!
Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Belediye otobüsü refüje çıktı
Ata Demirer 48 yaş videosu sosyal medyada çok konuşuldu!
A101 9 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:34
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT