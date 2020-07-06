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  3. Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!

Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde dün serinlemek için Kızılırmak'a girip gözden kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın bugün cesedine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni sudan çıkarıldığını gören baba Bülent Şamlı'nın ise 'Paşam' diye feryadı yürekleri dağladı.

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06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:34

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