Oğlunun doğum gününde toprağa girdi

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Fahrettin Hacıoğlu (62), eşi Safiye Hacıoğlu (62) ve çocukları Mesut Hacıoğlu (39) memleketleri İzmir'de toprağa verildi. Mesut Hacıoğlu'nun 1 yaşına giren çocuğunun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Dün Uşak İzmir karayolu Çınarcık rampasında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 vatandaş İzmir'de toprağa verildi. Çifte vatandaşlık işlemleri için Ankara'dan döndükleri sırada Çınarcık rampasında yaptıkları kaza sebebiyle hayatlarını kaybeden Fahrettin Hacıoğlu ve karısı Safiye Hacıoğlu ile çocukları Mesut Hacıoğlu için Menderes'te bulunan Mestanlı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Mesut Hacıoğlu'nun eşi Ayşegül Hacıoğlu kocasının tabutu başından ayrılamazken, dakikalarca gözyaşı döktü. Fahrettin ve Safiye Hacıoğlu'nun kızları Zekiye Ata da hem anne ve baba hem de ağabeyinin acısını yaşadı. Ata'nın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Öte yandan bugün Mesut Hacıoğlu ile Ayşegül Hacıoğlu'nun tek çocukları olan Utku Hacıoğlu'nun bugün doğum günü olduğu ve 1 yaşına girdiği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından üç vatandaşın cenazesi Görece Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA