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  3. Oğlunun kullandığı kamyonet devrildi: Baba hayatını kaybetti!

Oğlunun kullandığı kamyonet devrildi: Baba hayatını kaybetti!

Çanakkale'de baba ve oğulun içerisinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü Tolga Çolak yaralanırken, yanındaki 60 yaşındaki babası Abdullah Çolak ise hayatını kaybetti.

Oğlunun kullandığı kamyonet devrildi: Baba hayatını kaybetti!

Talihsiz kaza,  Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan, Ilgardere mevkiinde meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat ilçesine gitmekte olan Tolga Çolak yönetimindeki 59 ADU 968 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Korkunç kazada sürücünün babası Abdullah Çolak hayatını kaybederken, oğlu Tolga Çolak ise ağır yaralandı.

Oğlunun kullandığı kamyonet devrildi: Baba hayatını kaybetti!

Korkunç kazaya şahit olanlar, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaralandığını, babası Abdullah Çolak'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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