Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)
Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Kaynak: DHA
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