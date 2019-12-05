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  3. Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)

Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)

Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

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