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  3. Oğluyla başı dertte olan Murat Övüç’ten müjdeli haber! Dede oluyor!

Oğluyla başı dertte olan Murat Övüç’ten müjdeli haber! Dede oluyor!

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi. Ünlü fenomen yaptığı paylaşımda dede olacağını duyurdu.

Oğluyla başı dertte olan Murat Övüç’ten müjdeli haber! Dede oluyor! 117

Ünlü fenomen Murat Övüç, sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiriyor.