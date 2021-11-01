Oğluyla, gelinin evliliğindeki problemi merak etti! Genç kadını banyoda bile takipteydi

Boşanma davası hakkındaki temyiz başvurusu Yargıtay tarafından değerlendirildi. Kaynana oğluyla boşanma aşamasında olan gelininin cinsel hayatını merak etti. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak için gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etti. Bunun yanı sıra kaynana daha önce de çeşitli yollardan çiftin evliliğine müdahale etti. Gereken tavrı göstermediği gerekçesiyle mahkeme tarafından erkek ağır kusurlu olarak görüldü.

ELİNDEN TELEFONUNUN ALINDIĞINI SÖYLEDİ

Genç çift bir müddettir geçimsizlik yaşıyorlardı ve karşılıklı olarak boşanma davası açmışlardı. Davacı kadın kaynanasının evliliğe sürekli müdahalede bulunduğunu iddia etti. Kayınvalidesi tarafından konuştuğu esnada elinden telefonunun alındığını söyleyen genç kadın; kocasıyla ilişki yaşayıp yaşamadıklarının takibi için de banyo yapıp yapmadığını kontrol ettiğini söyledi. Aile mahkemesi tarafından tarafların boşanması kararı verildi. İki taraf avukatı da kararı temyize götürdü. Gelişen vakaların ağır nitelikte olduğuna, erkeğin bu müdahalede sessiz kaldığına dikkat çeken Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; davalı erkeğin "eşinin ailesi ile görüşmesine izin vermediği ve onlara kızlarını aramamalarını söylediği" gerekçeleriyle boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğu belirtildi.

YARGITAY KARARI AÇIKLADI

Yargıtay tarafından veriler karar şu şekilde:

"Davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda erkek ağır kusurlu olup, erkeğe yüklenen bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. O halde tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına manevi tazminata karar vermek gerekirken, yanılgılı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."