OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?
OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Greyder Operatörü, Dozer Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü kapsamında toplam 274 İşçi Alımı yapacak. Başvurular bugün itibariyle İŞKUR üzerinden başladı. Başvurular hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
OGM bünyesinde 171 adet Greyder Operatörü, 56 adet Dozer Operatörü, 41 adet Ekskavatör Operatörü, 6 adet İş Makinesi Operatörü alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 5 Eki 2020'de başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar işlemlerini en geç 4 gün içerisinde yani 9 Ekim'e kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. İşte başvuru şartları ve detaylar...
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
OGM 274 işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Adalar başvurularını sadece " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvuru için öncelikle İŞKUR bilgileriniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra " İŞYERİ ÜNVANI " kısmında "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazdıktan sonra "ARA" butonuna tıklayarak illanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR aracılığı ile yapılacak 274 İşçi Alımı için adaylardan aşağıdaki şartlar aranacak.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- En az İlköğretim mezunu olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- İŞKUR kaydı olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmama,
- Alım kadrosuna göre Sürücü Belgesi ve kullanıl belgesine sahip olmak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
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