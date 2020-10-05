BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu | Bebek ve çocuk eşyalarında özel indirimler!Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu fotoğraflara yorum yağdı!Kadir Şeker'in ifadesinde yeni detaylar: Bıçağı tespih gibi kullanıyordumA101 3-9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu! Bir çok üründe dev indirimGelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 5 Ekim çeyrek altını kim aldı?Kemal Ademi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kemal Ademi Türk mü? İstatistikleri...AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un skandal sözlerine tepki: Saygısızlık ve provokasyondurBİM 6 Ekim Salı kataloğu | BİM'in Torku ürünlerindeki indirimini kaçırmayın!Junuzovic, Trabzonspor için yola çıkıyor!Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti mi?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Greyder Operatörü, Dozer Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü kapsamında toplam 274 İşçi Alımı yapacak. Başvurular bugün itibariyle İŞKUR üzerinden başladı. Başvurular hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

OGM bünyesinde 171 adet Greyder Operatörü, 56 adet Dozer Operatörü, 41 adet Ekskavatör Operatörü, 6 adet İş Makinesi Operatörü alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 5 Eki 2020'de başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar işlemlerini en geç 4 gün içerisinde yani 9 Ekim'e kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. İşte başvuru şartları ve detaylar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

OGM 274 işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Adalar başvurularını sadece " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvuru için öncelikle İŞKUR bilgileriniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra " İŞYERİ ÜNVANI " kısmında "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazdıktan sonra "ARA" butonuna tıklayarak illanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz

OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak 274 İşçi Alımı için adaylardan aşağıdaki şartlar aranacak.
 
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- En az İlköğretim mezunu olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- İŞKUR kaydı olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmama,

- Alım kadrosuna göre Sürücü Belgesi ve kullanıl belgesine sahip olmak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT