OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

OGM bünyesinde 171 adet Greyder Operatörü, 56 adet Dozer Operatörü, 41 adet Ekskavatör Operatörü, 6 adet İş Makinesi Operatörü alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 5 Eki 2020'de başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar işlemlerini en geç 4 gün içerisinde yani 9 Ekim'e kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. İşte başvuru şartları ve detaylar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

OGM 274 işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Adalar başvurularını sadece " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvuru için öncelikle İŞKUR bilgileriniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra " İŞYERİ ÜNVANI " kısmında "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazdıktan sonra "ARA" butonuna tıklayarak illanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak 274 İşçi Alımı için adaylardan aşağıdaki şartlar aranacak.



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- En az İlköğretim mezunu olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- İŞKUR kaydı olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmama,

- Alım kadrosuna göre Sürücü Belgesi ve kullanıl belgesine sahip olmak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ