OGM Müdürü Karacabey: Gelibolu Yarımadası'nda 450 hektarlık alan zarar gördü

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının bu sabah saatlerinde kontrol altına alındığını açıkladı. Karacabey, "İnsanlı ve insansız hava araçlarının kullanıldığı 2020 yılı içerisindeki ilk yangın olduğunu söyleyebiliriz. İlk belirlemelere göre yangından 450 hektarlık alan zarar gördü" dedi.

OGM Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, dün Gelibolu Yarımadası'ndaki Pazarlı köyü civarında, ilk belirlemelere göre saat 14.50'de başlayan yangına ekiplerin saat 15.00 itibarıyla müdahale ettiğini kaydetti. Gün boyunca 50 ile 70 kilometre arasındaki kuvvetli rüzgarın, yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirten Karacabey, "Gece boyunca da kuvvetli rüzgar etkili oldu. 500 personelimizin canla başla mücadele ettiği yangında helikopter filomuzun çok önemli bir kısmını kullandık. Bu sabah 10.00 sularında kontrol altına aldığımız yangına 2 idari helikopter, 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 118 arazöz, 15 dozer, 43 teknik personel, 472 yangın söndürme ekibi, 20 belediye itfaiyesi ve 5 adet de farklı kurumlara ait iş makineleri ile müdahalede bulunuldu. Dün karanlık çökene kadar çalışan helikopter ve amfibik uçaklarımız, bugün daha güneş doğmadan 05.15 sularında yeniden söndürme çalışmalarına dahil oldu. İnsanlı ve insansız hava araçlarının kullanıldığı 2020 yılı içerisindeki ilk yangın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'ORMANLARI KORUMAK VATANI KORUMAKTIR'

Yangının herhangi bir yerleşim yerine ulaşmaması ve can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre yangından 450 hektarlık alan zarar gördü. Orman içindeki yaban hayatının da etkilendiğini tahmin ediyoruz. Yer yer bazı tarım alanlarında da hasar oluştuğu görülüyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak orman köylülerimizin tarımsal faaliyetlerine devam edebilmesi için gereken destekler verilecek. Yangın tamamen söndürüldükten ve soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra hasar tespit çalışmaları yapılarak, kamuoyu ile paylaşılacak. Yangınların önlenmesi, erken müdahalesi ve en kısa sürede söndürülmesi için teknolojinin en son nimetlerinden faydalanan Orman Genel Müdürlüğü olarak, bizim en büyük kaynağımız insan. Dün gece canını ortaya koyarak, yangını söndürmek için mücadele eden tüm personelimize ve Çanakkale Orman İşletmesi Müdürlüğüne minnettarız. Sayın Bakanımız da Manisa programını iptal ederek bölgeye gelip çalışmaları bizzat yerinden takip etti. Biz her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Vatandaşlarımızı sorumluluk alamaya davet ediyoruz."

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Kaynak: DHA