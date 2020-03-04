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  3. OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74

OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu

OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç

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BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 32-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-56

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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