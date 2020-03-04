OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74
BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç
m 4
BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 32-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-56
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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