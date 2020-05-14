OGM Ormanspor Kulübü, TBF'nin ligleri sonlandırma kararını destekliyor

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - OGM Ormanspor Kulübünün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Akın Alemdar, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm ligleri şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararını doğru bulduklarını söyledi.

Akın Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem kadınlar hem de erkeklerde Süper Lig'de mücadele eden ender kulüplerden biri olduklarını belirtti.

İki ligde de yer alan bir kulüp olarak TBF'nin kararını değerlendiren Alemdar, "Federasyonun kararını destekliyoruz. Federasyon düşündüğümüz gibi bir karar verdi. Liglerin sonlandırılması bizim için oldukça doğru bir karardır." dedi.

Sezonun kendileri için çok iyi geçtiğini anlatan Alemdar, "Erkeklerde Süper Lig’de ilk senemizdi. Bu yüzden amacımız kümede kalmaktı. Lig devam etseydi de bunu başaracaktık. Ligin tescil edilmesiyle 12. sırada sezonu bitirdik. Kadınlarda ise uzun süredir basketbolun içindeyiz. 3 sezondur Süper Lig’deyiz. Bu sezon kadın basketbolunda Fenerbahçe'yle final oynama şansımız vardı. Biraz buna üzüldük ama sağlık her şeyden önce geliyor. Federasyonun kararı doğru ve yürüttükleri süreçten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.





- "Kadromuzu korumak istiyoruz"





OGM Ormanspor'un "sürdürülebilirlilik" ilkesini benimsediğini vurgulayan Alemdar, gelecek sezon her iki takımın kadrosunu da korumak istediklerini dile getirdi.

Salgının tüm kulüpleri olumsuz etkilediğini aktaran Alemdar, şunları kaydetti:



"Herkes çok zorlu bir süreçten geçecek. Bizim amacımız istikrar. Sona eren sezonun bütçesinin aynısını yine ayıracağız. İnşallah iyi bir kadro kurabilirsek, özellikle kadınlarda yine zirveye oynamaya çalışacağız. Biz bütün oyuncularımızla 1 yıllık anlaşma yapmıştık. İki takımımızdaki önemli oyuncularımızla da yola devam etmek istiyoruz. Henüz görüşmelere başlamadık. Federasyon daha yeni karar aldı. Gelecek sezonun hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlayacağız."

Alemdar, hem erkek hem de kadın takımlarının başantrenörleriyle de gelecek sezon yola devam etmek istediklerini ifade etti.



Kaynak: AA