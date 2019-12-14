OGM Ormanspor - TOFAŞ: 76-94

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu

ORMAN SPOR: Kikanovic 22, Babic 8, Cevher 12, Warren 17, Dorukhan Engindeniz 9, Kloof 8, James, Caner Ercan

TOFAŞ: Meija 20, Dj White 5, Berk Uğurlu 13, Williams 9, Barış Ermiş 17, Lojeski 6, Phillip 12, Muhaymin Mustafa 2, Berkan 2, Muhsin Yaşar 8

1'İNCİ PERİYOT: 21-22

DEVRE: 36-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63 - 70

5 FAUL ALAN: 36.55 Williams (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında OGM Ormanspor sahasında TOFAŞ'a 76-94 mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta karşılaşmasında TOFAŞ, OGM Ormanspor'a konuk oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçla iki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, Mavi Yeşilliler maça Barış Ermiş, Sammy Mejia, Matt Lojeski, DJ White, Devin Williams beşiyle başladı. Mücadelede ilk basketini DJ White'ın elinden bulan Bursa ekibi, Berk Uğurlu, Devin Williams ve Sammy Mejia'nın sayılarıyla 5'inci dakikayı 7-10 önde geçti. Sammy Mejia, Devin Williams ve Matt Lojeski'nin basketleriyle üstünlüğünü korumaya çalışan TOFAŞ, üç sayılık basketlerle 17-16 üstünlüğü sağlayan rakibine Berk Uğurlu, Muhsin Yaşar ve Tarik Phillip ile karşılık vererek ilk çeyreği 21-22 önde kapattı.

İkinci periyoda da Berkan ve Muhsin'in sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, Tarik Phillip ve Barış Ermiş'in skor katkısıyla 13'ncü dakika içinde skoru 26-33'e getirdi. Muhaymin Mustafa, Matt Lojeski ve Barış Ermiş'in basketleri sonrası Tarik Phillip'in sayılarıyla 18'inci dakikada farkı 13'e (32-45) çıkaran Bursa ekibi, kaptan Mejia'nın son saniye turnikesiyle soyunma odasına 36-47 üstün girdi.

Ev sahibi takım, üçüncü çeyreğe savunma sertliğini artırarak başlarken, 23'üncü dakikada fark 4'e indi: 46-50. Rakibin sayıları karşısında Devin Williams, Sammy Mejia ve Berk Uğurlu'nun basketleriyle üstünlüğü elinde tutan TOFAŞ, 26. dakikayı 51-57 önde geçti. Sammy Mejia'nın sayıları sonrası Barış Ermiş'in üçlüğü skoru 58-65 yaparken, Mavi Yeşilli takım, Barış Ermiş ve Berk'in sayılarıyla son çeyreğe 63-70 önde başladı.

Dördüncü çeyreğin başında Berk Uğurlu'nun elinden bulduğu sayılarla farkı yeniden çift hanelere (63-74) çıkaran TOFAŞ, Sammy Mejia ve Devin Williams'ın basketleriyle son 5 dakikaya 70-78 üstün girdi. DJ White'ın üçlüğü sonrası Barış Ermiş'in üçlüğüyle bitime 3.18 kala 16 sayılık (70-86) farkı yakalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan bölümde Muhsin Yaşar, Matt Lojeski ve Tarik Phillip'in sayılarıyla sonuca giderek parkeden 76-94 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA