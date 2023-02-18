Ognjen Ajdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Ajdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Ajdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Ajdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Ajdar 5 Nisan 2003 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Ајдар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Ajdar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Ognjen Ajdar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Ajdar'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Ajdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Ajdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Ajdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Ajdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cukaricki Youth

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Čukarički U19

6 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

Ognjen Ajdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Ajdar şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ognjen Ajdar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 6 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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