Ognjen Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ognjen Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Bakic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ognjen Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Bakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Bakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Bakic 6 Ocak 2003 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Bakić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Bakic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ognjen Bakic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Bakic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

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Ognjen Bakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Bakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ognjen Bakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Bakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Olimpija U17

1 Ağu 2020 yılında Olimpija U19

28 Ocak 2022 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2022 yılında NK Osijek

Ognjen Bakic kimdir

Ognjen Bakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Bakic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Ognjen Bakic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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Ognjen Bakic nereli

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