Ognjen Cancarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Cancarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Cancarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Cancarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Cancarevic 25 Eylül 1989 tarihinde Uzice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Чанчаревић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Cancarevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Cancarevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 13 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Ognjen Cancarevic'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ognjen Cancarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Cancarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Cancarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Cancarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2014 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2015 yılında OFK Belgrad

12 Ocak 2016 yılında Mladost

1 Temmuz 2016 yılında Radnik

13 Şubat 2018 yılında Alashkert

Ognjen Cancarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Cancarevic şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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