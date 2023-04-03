Ognjen Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Djuric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.