Ognjen Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Djuric 11 Temmuz 2004 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Ђурић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Djuric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Djuric'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Ognjen Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Djuric şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.