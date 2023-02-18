Ognjen İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen İlic 2 Eylül 1999 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen İlic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Ognjen İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen İlic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Radnicki 1923

27 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Ognjen İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen İlic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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