Ognjen Jacimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Jacimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Jacimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Jacimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Jacimovic 6 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Jaćimović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Jacimovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Group - Denis Kadiric yapmaktadır. Ognjen Jacimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ognjen Jacimovic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Jacimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Jacimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ognjen Jacimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Jacimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2018 yılında Zvijezda G.

29 Mart 2019 yılında FK Alfa Modriča

1 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

5 Şubat 2021 yılında Ljubic Prnjavor

30 Haziran 2021 yılında Rudar Prijedor

28 Temmuz 2021 yılında FK Omarska

Ognjen Jacimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Jacimovic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.