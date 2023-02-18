Ognjen Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Jovanovic 16 Kasım 2004 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Jovanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Jovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ognjen Jovanovic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Jovanovic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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