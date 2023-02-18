Ognjen Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Jovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Jovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Jovic 29 Mart 2002 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Jovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Jovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ognjen Jovic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Jovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Jovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Jovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Jovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mayıs 2017 yılında Partizan U17

27 Eylül 2017 yılında Vozdovac U17

7 Kasım 2019 yılında Sindjelic U19

5 Şubat 2021 yılında FK Morava

22 Temmuz 2021 yılında Trayal

Ognjen Jovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Jovic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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