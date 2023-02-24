Ognjen Kasalica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Kasalica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Kasalica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Kasalica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Kasalica 16 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Kasalica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALSTA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına - tarihinde katılmıştır. Ognjen Kasalica'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ognjen Kasalica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Kasalica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Kasalica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Kasalica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında FK Pljevlja

1 Ocak 2022 yılında Rudar Pljevlja

Ognjen Kasalica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Kasalica şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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