Ognjen Kokotovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Kokotovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Kokotovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Kokotovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Kokotovic 28 Mart 2006 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Кокотовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Kokotovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Kokotovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Kokotovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Kokotovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Javor-Matis U17
11 Şubat 2022 yılında Sloga U17
30 Haziran 2022 yılında Javor-Matis U17
1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis U19
Ognjen Kokotovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Kokotovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.