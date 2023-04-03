Ognjen Kostadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Kostadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Kostadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Kostadinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.