Ognjen Kostadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Kostadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Kostadinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Kostadinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Kostadinovic 26 Haziran 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Kostadinovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Kostadinovic'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Ognjen Kostadinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Kostadinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U16
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U17
1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19
Ognjen Kostadinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Kostadinovic şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Ognjen Kostadinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Sırbistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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