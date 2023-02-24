Ognjen Krneta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Krneta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Krneta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Krneta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Krneta 1 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Krneta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Krneta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Krneta'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Krneta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Krneta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Krneta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Krneta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2022 yılında FK Krupa

Ognjen Krneta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Krneta şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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