Ognjen Lakicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Lakicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Lakicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Lakicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Lakicevic 9 Mayıs 2002 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Lakicevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Ognjen Lakicevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Polet Ljubic futbol takımında oynamaktadır. FK Polet Ljubic takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Lakicevic'nin FK Polet Ljubic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Lakicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Lakicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Lakicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Lakicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U19

31 Temmuz 2020 yılında Kragujevac U19

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

8 Şubat 2023 yılında Polet Ljubic

30 Haziran 2023 yılında Radnicki 1923

Ognjen Lakicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Lakicevic şuan FK Polet Ljubic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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