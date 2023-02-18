Ognjen Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Lukovic 15 Mart 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Луковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Lukovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Lukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK FAP Priboj futbol takımında oynamaktadır. FK FAP Priboj takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Lukovic'nin FK FAP Priboj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brodarac U17

30 Haziran 2019 yılında Javor-Matis U17

1 Temmuz 2019 yılında Javor-Matis U19

14 Temmuz 2020 yılında Brodarac U19

30 Haziran 2021 yılında Javor-Matis U19

1 Temmuz 2021 yılında Javor-Matis

21 Temmuz 2022 yılında FK FAP Priboj

30 Haziran 2023 yılında Javor-Matis

Ognjen Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Lukovic şuan FK FAP Priboj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ognjen Lukovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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