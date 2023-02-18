Ognjen Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Lukovic 16 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Луковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Lukovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Lukovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ognjen Lukovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Lukovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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