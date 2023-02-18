Ognjen Mazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Mazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Mazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Mazic 22 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Мажић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Mazic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Ognjen Mazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Mazic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Mazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Mazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Mazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Mazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında Spartak

3 Ağu 2021 yılında Backa

30 Haziran 2022 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Ognjen Mazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Mazic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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