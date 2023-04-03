Ognjen Mihailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mihailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Mihailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Mihailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Mihailovic 5 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Mihailovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ognjen Mihailovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Mihailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Mihailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Mihailovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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