Ognjen Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Mijailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Mijailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Mijailovic 30 Ocak 2003 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Мијаиловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Mijailovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ognjen Mijailovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Mijailovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Mijailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Mijailovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Mijailovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Mijailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Macva

11 Şubat 2022 yılında Rad Belgrad

26 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Ognjen Mijailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Mijailovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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