Ognjen Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Milanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Milanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Milanovic 4 Ekim 2001 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Милановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Milanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Milanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Milanovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Milanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Milanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Milanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Milanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Mladost

17 Ocak 2022 yılında Zlatibor

30 Haziran 2022 yılında Mladost

8 Eylül 2022 yılında Zlatibor

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Ognjen Milanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Milanovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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