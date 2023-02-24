Ognjen Mojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Mojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Mojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Mojovic 16 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Mojović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Mojovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Mojovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ognjen Mojovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Mojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Mojovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Mojovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Mojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Foca

Ognjen Mojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Mojovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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