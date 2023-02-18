Ognjen Mrsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mrsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ognjen Mrsic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Mrsic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ognjen Mrsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mrsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Mrsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Mrsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Mrsic 13 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Мршић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Mrsic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Mrsic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ognjen Mrsic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Mrsicboyu ve yaşı kaç

Ognjen Mrsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Mrsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Ognjen Mrsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Mrsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2018 yılında Backa U19

10 Ağu 2018 yılında CSK Celarevo

23 Temmuz 2020 yılında Napredak

Ognjen Mrsic kimdir

Ognjen Mrsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Mrsic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Ognjen Mrsic nereli

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